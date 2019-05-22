شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة منتخب مصر .. أجيري يضم 4 أهلى و 4 زمالك و 5 بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف اليوم المكسيكى خافيير أجيري عن قائمة منتخب مصر استعداداً للمعسكر المقرر إنطلاقه يوم 6 يونيو المقبل ببرج العرب بالإسكندرية لأداء مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومى 13 و16 يونيو فى استاد برج العرب، استعدادا لخوض بطولة الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجارى.

قائمه منتخب مصر

وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالى: أحمد المحمدى (أستون فيلا الإنجليزى)، وليد سليمان (الأهلى)، عبد الله السعيد (بيراميدز)، أحمد على كامل (المقاولون العرب)، محمد الننى (أرسنال الإنجليزى)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزى)، أحمد حجازى (ويست بروميتش الإنجليزى)، عمر جابر (بيراميدز)، أحمد الشناوى (بيراميدز)، مروان محسن (الأهلى)، محمد أبوجبل (سموحة)، طارق حامد (الزمالك)، أحمد حسن كوكا (أوليمبياكوس اليونانى)، على أحمد "غزال" (فيرنس البرتغالى)، محمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركى)، عمرو وردة (أتروميتوس اليونانى)، أيمن أشرف (الأهلى)، محمد الشناوى (الأهلى)، محمود حمدى "الونش " (الزمالك)، باهر المحمدى (الإسماعيلى)، أحمد أيمن منصور (بيراميدز)، نبيل عماد "دونجا" (بيراميدز)، محمود عبد الرحيم "جنش" (الزمالك)، محمود علاء (الزمالك)، أحمد أبو الفتوح (سموحة).

قائمة منتخب مصر تشهد تواجد 4 لاعبين أهلى و 4 زمالك و 5 بيراميدز

وشهدت قائمه منتخب مصر تواجد 4 لاعبين من الأهلى وهم محمد الشناوى و مروان محسن و أيمن أشرف و وليد سليمان.

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كما شهدت القائمة تواجد 4 لاعبين من الزمالك وهم محمود جنش و محمود علاء و محمود حمدي الونش و طارق حمدي.

بينما شهدت قائمة منتخب مصر تواجد 5 لاعبين من بيراميدز هم أحمد الشناوى و أحمد أيمن منصور و نبيل دونجا و عمر جابر و عبد الله السعيد.