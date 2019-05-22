شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. برومو قناة تايم سبورت الناقلة لبطولة الأمم الافريقية 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مسئولو قناة تايم سبورت، عن البرومو الخاص بالقناة التى ستنقل فعاليات بطولة أمم أفريقيا 2019 وتستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخب لأول مرة فى تاريخ البطولة بدلاً من النظام القديم الذى كان بمشاركة 16 فريق فقط.

وتنقل قناة تايم سبورت مباريات بطولة أمم أفريقيا على القنوات الأرضية وتشهد تواجد ألمع و أكبر نجوم التحليل الكروي والرياضي، وعلى رأسهم أحمد شوبير و سيف زاهر و حازم إمام و حسن شحاته و أيمن يونس و حسن المستكاوي و طه إسماعيل وعماد متعب و طارق الأدور و محمد أبو العلا و جمال الغندور و فرح و شيما و أحمد عز.

وتنطلق القناة يوم 25 مايو الجاري وتنقل القناة كل الأحداث الخاصة بأمم أفريقيا ومتابعة استعدادت منتخب مصر للبطولة و أخبار المنتخبات الأخري و تغطية حصرية لأخبار وتدريبات الفراعنة.