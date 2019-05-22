شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يتعادل أمام دجلة فى الدقيقة 83 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح حرس الحدود فى التعادل أمام دجلة عن إمام عاشور في الدقيقة 83 من المباراة، التى تجمعهما حاليًا على ستاد عثمان أحمد عثمان، فى إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدورى الممتاز، بتقدم الفريق الدجلاوى بهدف وحيد أحرزه محمد هلال فى الدقيقة 15 من عمر اللقاء.

ويحتل وادى دجلة المركز العاشر برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى مثلهم وخسر 14 لقاء وسجل لاعبيه 38 هدف وتلقت شباكه 45 هدف فيما يحتل حرس الحدود المركز الرابع عشر برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 11 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبيه 27 هدف وتلقت شباكه 34 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة.

ويسعى دجلة لحصد الثلاث نقاط لتعويض خسارة نقطتين أمام بيراميدز فى الظهور الأخير، بينما يطمح فريق الحدود فى مواصلة الفوز بعد التفوق على المصرى البورسعيدى بهدف دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة.