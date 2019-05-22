الإنتاج يحقق ريمونتادا أمام المصرى فى 5 دقائق ويتعادل 2 /2

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح نادى الإنتاج، فى تحقيق ريمونتادا فى الشوط الأول بإحراز هدفين فى أقل من 5 دقائق، بعد إحراز معاذ الحناوى هدف فى الدقيقة 30 ثم أحرز كريم لالا الهدف الثانى فى الدقيقة 35 لتصبح النتيجة 2 / 2 .
بينما أحرز للمصرى كلاً من حسين رجب و محمود وادى فى الدقائق 7 و 14.
ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 48 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 15 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 40 هدفًا وتلقت شباكه 36 هدفًا.
فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الحادى عشر برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 12 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 32 هدف وتلقت شباكه 39 هدفًا وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك.هدف الإنتاج الثاني
هدف الإنتاجالهدف الثاني للمصري هدف المصري الأول
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