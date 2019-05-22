شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج يحقق ريمونتادا أمام المصرى فى 5 دقائق ويتعادل 2 /2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح نادى الإنتاج، فى تحقيق ريمونتادا فى الشوط الأول بإحراز هدفين فى أقل من 5 دقائق، بعد إحراز معاذ الحناوى هدف فى الدقيقة 30 ثم أحرز كريم لالا الهدف الثانى فى الدقيقة 35 لتصبح النتيجة 2 / 2 .

بينما أحرز للمصرى كلاً من حسين رجب و محمود وادى فى الدقائق 7 و 14.

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ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 48 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 15 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 40 هدفًا وتلقت شباكه 36 هدفًا.

فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الحادى عشر برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 12 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 32 هدف وتلقت شباكه 39 هدفًا وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك.

هدف الإنتاج الثاني

هدف الإنتاج

الهدف الثاني للمصري هدف المصري الأول