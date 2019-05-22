سوبر كورة .. كيف تؤثر قائمة المنتخب على حظوظ الزمالك فى نهائى الكونفدرالية؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت قائمة منتخب مصر التى أعلنها الجهاز الفنى بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى، الأنظار خلال الساعات القليلة الماضية خاصة فى ظل المطالبات بانضمام عدد من اللاعبين أصحاب القدرات الخاصة فى الفترة الماضية سواء بالدورى المصرى أو بطولات أفريقيا على مستوى الأندية. وربط البعض توقيت إعلان القائمة بإمكانية تأثيره على نادى الزمالك الذى يستعد لخوض نهائى الكونفدرالية يوم الأحد المقبل أمام نهضة بركان.

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