شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يُخفف الحمل البدنى لـ"حمدى فتحى" وفقرة للتصويبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى حمدى فتحى لاعب الأهلى، بعض التدريبات البدنية الخفيفة، وفقًا للبرنامج الذى أعدّه اليخاندرو خافيير، مخطط الأحمال، لتخفيف الحمل البدنى على اللاعب، وأدى فتحى الذى سيغيب عن مباراة الإسماعيلى للإيقاف، الجرى حول الملعب وتنفيذ بعض التدريبات الخفيفة على هامش مران الفريق الذى أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

فيما خصص مارتن لاسارتي المدير الفنى للفريق فقرة للتصويب على المرمى من مختلف الزوايا، فى نهاية المران قبل السفر إلى الإسكندرية للمبيت بأحد الفنادق، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلى التى تقام مساء غدٍ، على استاد برج العرب ضمن مؤجلات الأسبوع الـ18 من بطولة الدورى.