جماهير الزمالك تهتف "تعالى نكسب أفريقيا" خلال شراء تذاكر نهائى الكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هتفت جماهير الزمالك التى تواجدت فى مقر النادى بميت عقبة، لشراء تذاكر مباراة نهضة بركان المغربى، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية بـ"تعالى نكسب أفريقيا" من أجل تشجيع اللاعبين وحثهم على التتويج باللقب.
وتفاعل لاعبو الزمالك، مع الجماهير الغفيرة التى تواجدت في مقر النادى لشراء التذاكر الخاصة بمبارة العودة بنهائى الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المغربى، والمقرر لها يوم الأحد المقبل على ستاد برج العرب.
وكان الفريق المغربى قد تغلب على الزمالك في مباراة الذهاب بهدف نطيف أحرزه لابا كودجو في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، ويحتاج الأبيض للفوز بثنائية للتويج بالبطولة أو الفوز بنتيجة 1/0 و اللجوء لركلات الترجيح، ويلعب الفارس الأبيض نهائي الكونفدرالية لأول مرة فى البطولة التى دخلت خزائن الكرة المصرية مرة وحيده عام 2014 عندما توج الأهلى باللقب.
ويكثف مسئولو القلعة البيضاء اتصالاتهم فى الوقت الحالى من أجل الحصول على موافقة بزيادة عدد الجماهير فى مواجهة نهضة بركان، لـ 60 ألف متفرج، بدلاً من 40 ألف، خاصة أن مرتضى منصور رئيس الزمالك صرح فى الساعات الأولى من اليوم، بأنه حصل على موافقة بحضور 60 ألف، ثم صدر الخطاب الرسمى بـ 40 ألف مشجع.
ومن المنتظر طرح تذاكر مباراة الزمالك ونهضة بركان، فى منفذ بيع خاص بنادى القضاة، بالإضافة إلى نادى الزمالك، ونادى الشمس، ونادى السكة الحديد، ومركز شباب ميت غمر، وجامعة المنصورة، وأكاديمية المنوفية، وفى السويس، والإسماعيلية، والإسكندرية بناديى الترام والأولمبى، والشرقية.
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