شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتقدم على بتروجت بثنائية نظيفة فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول من مباراة سموحة وبتروجت، المقامة حالياً بإستاد حرس الحدود فى الجولة الـ33 للدورى الممتاز بتقدم سموحة بثنائية نظيفة.

سجل أهداف سموحة حسىام حسن فى الدقيقة 30 ورجب نبيل فى الدقيقة 40.

وقدم الفريق السكندرى شوط أول قوى منذ بدايته، حيث وضح منذ إنطلاق المباراة أن حسام حسن المدير الفنى لسموحة يرغب فى حسم اللقاء مُبكراً لذا ضغط منذ البداية ولاحت أكثر من فرصة للاعبيه إلى أن تمت ترجمة هذه السيطرة لهدفين في 10 دقائق تقريباً.

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ونال أوميد أوكرى لاعب سموحة بطاقة صفراء للخشونة كما شهد هذا الشوط تغير إضطراري في صفوف بتروجت حيث دخل أحمد سالم صافي بديلاً لمروان النجار للإصابة.

وشهد هذا الشوط تألق محمد ابوجبل حارس سموحة لتسديدة قوية من شكري نجيب لينقذ مرماه من هدف مُحقق.

وتُعد مباراة سموحة وبتروجت مصيرية للفريقين إذ يتواجد الفريق السكندري فى المركز 15 برصيد 35 نقطة، فيما يتواجد الفريق البترولي فى المركز 16 برصيد 34 نقطة.