سوبر كورة يكشف أسعار تذاكر مباراة الزمالك ونهضة بركان "صور"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت عملية بيع تذاكر مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها الأحد المقبل على ستاد برج العرب، وسط حضور 40 ألف مشجع. ويكشف سوبر كورة أسعار تذاكر مباراة الزمالك ونهضة بركان فى النهائى المنتظر. لمعرفة الأسعار اضغط هنا..

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