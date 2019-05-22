سبورتنج يهزم الجزيرة ويحصد برونزية كأس مصر لكرة اليد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق سبورتنج لكرة اليد على نظيره الجزيرة بنتيجة 26 /25 ، فى إطار لقاء تحديد صاحب المركزين الثالث والرابع فى كأس مصر لكرة اليد ليحصد البرونزية . وتقام حالياً مباراة الأهلى مع نظيره طلائع الجيش لتحديد بطل كأس مصر لكرة اليد للموسم المحلى 2018 / 2019 على صالة أكتوبر الدولية. Advertisements وتأهل فريق الأهلى إلى النهائى بالفوز على سبورتنج فى نصف النهائى بنتيجة 30 /27، بينما تأهل طلائع الجيش بالفوز على الجزيرة بنتيجة 27 /26 على نفس الصالة.

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