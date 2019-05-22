قائمة الأهلي للإسماعيلي.. عودة ناصر ماهر وغياب 15 لاعبًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق التي تتوجه مساء اليوم إلى الإسكندرية استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز.

ويحل الأهلي ضيفا على الإسماعيلي غدا الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً على ملعب الجيش ببرج العرب، في لقاء مؤجل من الأسبوع الـ18 للمسابقة.

وشهدت القائمة عودة ناصر ماهر بعد غيابه عن آخر سبع مباريات، إذ يعود آخر ظهور لصانع ألعاب الفريق إلى مباراة الاتحاد السكندري يوم 2 إبريل الماضي.

وتم استبعاد كل من باسم علي ومحمد نجيب وأحمد علاء وأحمد الشيخ وأحمد حمودي وصلاح محسن وإسلام محارب وعمرو جمال ومحمود وحيد ومحمد شريف لأسباب فنية.

ويفقد الأهلي في مباراة الإسماعيلي خدمات الرباعي علي لطفي وسعد سمير وكريم نيدفيد ومحمد محمود بسبب الإصابة، وحمدي فتحي للإيقاف بسبب حصوله على ثلاثة إنذارات.

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وضمت القائمة 21 لاعبًا كالتالي:

في حراسة المرمى: شريف إكرامي، محمد الشناوي، مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني، أحمد فتحي، أيمن أشرف، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، علي معلول.

الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، هشام محمد.

وسط الهجوم: ناصر ماهر، جونيور أجايي، وليد سليمان، صالح جمعة، رمضان صبحي، حسين الشحات، جيرالدو.

وفي الهجوم: مروان محسن، وليد أزارو.

يذكر أن الأهلي يتصدر ترتيب الدوري برصيد 73 نقطة، بينما ضمن الإسماعيلي صاحب المركز السابع البقاء في الدوري الممتاز، بعدما رفع رصيده إلى 41 نقطة بفوزه على الداخلية.