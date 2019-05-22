مران الأهلي.. رسالة لاسارتي وجُمل فنية استعدادًا للإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

اختتم الأهلي استعداداته لمواجهة الإسماعيلي في المران الأخير على ملعب "مختار التتش" في مقر النادي بالجزيرة، حيث واصل علي لطفي حارس الفريق تدريباته التأهيلية للتعافي من إصابته.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي مساء غدٍ الأربعاء على ملعب ستاد الجيش في برج العرب، والمؤجلة من الأسبوع الـ18 في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المنتظر أن يعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي قائمة الفريق التي تتوجه إلى الإسكندرية للمبيت بها مساء اليوم الثلاثاء، قبل التوجه غدًا إلى استاد الجيش ببرج العرب حيث تقام المباراة.

وخاض لطفي تدريبات تأهيلية في الجيم تحت إشراف طارق عبد العزيز، ثم خاض تدريبات خاصة في ملعب التتش تمهيدًا لعودته من جديد للمشاركة في المران الجماعي عقب مواجهة الإسماعيلي.

وكان لطفي اشتكى من جزع بسيط في الرباط الداخلي للركبة أبعده عن المشاركة الجماعية.

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وأدى حمدي فتحي بعض التدريبات البدنية الخفيفة بالجري حول الملعب، وفقًا للبرنامج الذي أعدّه اليخاندرو خافيير، مخطط الأحمال، لتخفيف الحمل البدني على اللاعب.

وشارك محمد الشناوي وشريف إكرامي ومصطفى شوبير وأحمد طارق في مران الحراس تحت إشراف طارق سليمان، والذي حرص على تجهيز الرباعي قبل إعلان قائمة الفريق لمواجهة الإسماعيلي.

واشتمل مران الحراس على جانب بدني خفيف، تلته فقرة عن كيفية التصدي للتصويبات من مختلف الزوايا، سواء خارج أو داخل منطقة الجزاء، وتصويب الأخطاء أولًا بأول وإعطاء التوجيهات اللازمة.

وعقد لاسارتي محاضرة مطولة مع اللاعبين للحديث عن الأمور الفنية الخاصة بمباراة الإسماعيلي، وطالبهم باستمرار السير في طريق الانتصارات وحصد ثلاث نقاط جديدة في مشوار الفريق نحو الفوز بلقب الدوري.

وحرص لاسارتي خلال المران الجماعي على تخصيص فقرة للتدريب على الكرات العرضية، مع تنفيذ بعض الجمل الفنية، وقام بتقسيم اللاعبين إلى مجموعات، وأولى اهتمامًا بالجانب التكتيكي.

يُذكر أن الأهلي يتصدر جدول الترتيب برصيد 73 نقطة، بينما ضمن الإسماعيلي صاحب المركز السابع البقاء في الدوري الممتاز، بعدما رفع رصيده إلى 41 نقطة بفوزه على الداخلية.