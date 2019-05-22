مصدر يوضح لمصراوي حقيقة ترشيح ناجي لمحمد عواد لحراسة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

قال مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، إن محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء تحدث بالفعل مع أحمد ناجي عن من الحارس الذي قد يكون بصفوف الأول خلال السنوات المقبلة فرشح له مدرب حراس منتخب مصر محمد عواد لاعب الإسماعيلي المُعار للوحدة السعودي.

وكان محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي المُعار لصفوف الوحدة السعودي قد أوضح في تغريدة له ردًا على استبعاده عن قائمة المنتخب أن أحمد ناجي رشحه في وقت سابق لمحمود الخطيب رئيس الأهلي.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي إلى أن الأهلي لم يدخل في مفاوضات مع محمد عواد أو ناديه لضمه لثقتهم في الثلاثة حراس الموجودين بالفريق حاليًا وهم: محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي.

وشارك محمد عواد في 30 لقاء مع الوحدة بالدروي السعودي؛ حيث حافظ على نظافة شباكه في 8 لقاءات.