مصطفى يونس: آل الشيخ محب لمصر.. وهدايا السعودية ليست عيبًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد مصطفى يونس، المدير الفني السابق للمصري، أن مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب سبب فشل صفقة انتقال إسلام عيسى لاعب الفريق البورسعيدي إلى القلعة الحمراء.

وقال يونس في حواره مع برنامج "شيخ الحارة" عبر قناة "القاهرة والناس" الثلاثاء: "بيراميدز والزمالك طلبا ضم إسلام عيسى نجم الفريق عندما كنت مدربا للمصري خلال الموسم الجاري".

وأضاف: "أبلغت سمير حلبية رئيس النادي بأنه لا يصح بيع أي لاعب إلى بيراميدز أو الزمالك وأنا مدرب للمصري، فسألني هل سيحصل الأهلي على خدماته، فقلت له نعم".

وأوضح: "اتصلت بالخطيب وشرحت له الأمر وطلبت منه التعاقد مع عيسى، فقال لي سأرد عليك غدا بعد المشاورة مع مجلس الإدارة، ثم اتصل بي في اليوم التالي وقال إنهم لم يوافقوا".

وأكمل: "أنا ابن أصيل وشرعي للأهلي وعضو عامل في النادي، لم أكن أرغب في كشف كواليس فشل صفقة انتقال إسلام عيسى للأهلي، لكن يجب احترام قرار مجلس إدارة النادي".

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وعن إمكانية تدريب الزمالك مستقبلا، أكد نجم الأهلي السابق: "بالطبع سأوافق فورا، الجوهري سبق له تدريب الزمالك، كما لعب حسام وإبراهيم حسن وجمال عبدالحميد في الزمالك".

من جانبه، فسّر يونس تصريحه بشأن أن المستثمر السعودي تركي آل الشيخ، مالك بيراميدز، وطني أكثر من المصريين قائلا: "قلت هذا عندما تبرع بـ10 ملايين جنيه لضحايا حادث قطار محطة مصر".

وأكد: "جاء هذا في الوقت الذي لم أقدم فيه أنا أو الرياضيين أي شيء للدولة، حيث اكتفت الرياضة المصرية بتصدير المشاكل لمصر، فقلت وقتها إن تركي آل الشيخ وطني أكثر من المصريين".

وتابع: "تركي آل الشيخ محب لمصر، ولا يصح تعرضه لمثل هذه الإهانات، مع العلم أنني كنت أول من انتقدته عندما رغب في وضع رأس ناديه بيراميدز حديث الإنشاء برأس النادي الأهلي".

وأتم قائلا: "ليس عيبا أن يحصل أي فرد على ساعة من آل الشيخ، حصلنا من قبل في السعودية على هدايا وأموال من الأمير عبدالله الفيصل والشيخ فهد الأحمد وغيرهم، فهي ليست عيبا أو وصمة عار".