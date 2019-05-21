15 لاعبا مستبعدا من قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

استبعد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ١٥ لاعبا من قائمة الفريق الأحمر لمواجهة الإسماعيلي، غدا الأربعاء في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.
واستبعد لاسارتي كلا من :-
علي لطفي ومحمد محمود وكريم نيدفيد وسعد الدين سمير بسبب الإصابة، وباسم علي ومحمد نجيب وأحمد علاء وأحمد الشيخ وأحمد حمودي وصلاح محسن وإسلام محارب وعمرو جمال ومحمود وحيد ومحمود شريف لوجهة نظر فنية، وحمدي فتحي للإيقاف.
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