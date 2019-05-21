ديشان يكشف عن قائمة فرنسا في تصفيات يورو 2020

كشف المدير الفني للمنتخب الفرنسي، ديدييه ديشان، اليوم الثلاثاء، عن قائمة بلاده للمباراتين المقبلتين في تصفيات يورو 2020.

ضمت قائمة المنتخب في حراسة المرمى: ألفونس أريولا، هوغو لوريس، ميك مايغنان، وبنغامين ليكومت.

الدفاع: صامويل أومتيتي، ليو دوبوا، كليمنت لينغلييه، وبنغامين بافارد، رافاييل فاران، كيرت زوما، لوكاس دين، وفيرلاند ميندي.

الوسط: بول بوغبا، نغولو كانتي، تانغي ندومبيلي، بليز ماتويدي، وموسى سيسوكو.

الهجوم: كينغسلي كومان، وسام بن يدر، أولييفيه جيرو، كيليان مبابي، فلوران توفان، توماس ليمار، وأنطوان غريزمان.