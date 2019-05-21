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كونتي يفوز بمعركته القضائية مع تشيلسي

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Alaa Ali 0 تبليغ

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سيضطر فريق الإنجليزي لدفع مبلغ مالي قدره 10.3 مليون يورو، كتعويض للمدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، بعدما فاز الأخير بمعركته القضائية ضد النادي.

أفادت صحيفة ذا تايمز الإنجليزية، أن محكمة التحكيم الرياضي حكمت لصالح المدرب، ولكن يمكن للقضية أن تنتهي في المحكمة العليا إذا رفض تشيلسي قبول الحكم.

وأصبح كونتي تاسع مدرب يقال من تشيلسي، منذ شراء أبراموفيتش النادي، حيث أتاح الفرصة لماوريتسيو ساري الذي بات مستقبله مهدداً مع الفريق.

ويتوقع على نطاق واسع أن يقود كونتي فريق إنتر ميلان هذا الصيف.

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