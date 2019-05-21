مارتينيز يعلن قائمة بلجيكا في تصفيات يورو 2020

أعلن المدير الفني لمنتخب بلجيكا، الإسباني روبرتو مارتينيز، عن قائمة اللاعبين الذين سينتظمون في معسكر الفريق في يونيو (حزيران) المقبل، استعداداً لتصفيات كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020”.

يلعب منتخب بلجيكا أمام كازاخستان وإسكتلندا، ضمن الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات، يومي 8 و11 يونيو (حزيران).

وجاءت قائمة المنتخب البلجيكي كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا (ريال مدريد الإسباني)، سيمون مينيوليه (ليفربول الإنجليزي)، ماتس سيلس (ستراسبورغ الفرنسي)، هيندريك فان كرومبروغ (يوبين البلجيكي).

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الدفاع: توبي ألديرفيريليد (توتنهام الإنجليزي)، لينادير ديندونكر(وولفرهامبتون الإنجليزي)، فيسنت كومباني (مانشستر سيتي الإنجليزي)، براندون ميشيلي (كلوب بروج)، توماس فيرمايلين (برشلونة الإسباني)، يان فيرتونخين (توتنهام الإنجليزي).

الوسط: سيدريك كارسكو (داليان الصيني)، تيموثي كاستيني (أتالانتا الإيطالي)، ناصر شاذلي (موناكو الفرنسي)، ثورغان هازارد (بروسيا مونشنغلادباخ)، توماس مونييه (باريس سان جيرمان)، كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)، دينيس بريات (سامبدرويا الإيطالي)، يوري تليمانس (أندرلخت البلجيكي)، أكسيل فيتسل (بروسيا دورتموند).

الهجوم: إدين هازارد (تشيلسي الإنجليزي)، عدنان يانوزاي (ريال سوسيداد الإسباني)، ديريس ميرتينز (نابولي الإيطالي)، ليونارد تروسار (جينك البلجيكي)، هانز فانكين (كلوب بروج البلجيكي)، روميلو لوكاكو (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، ميتشي باتشواي، (كريستال بالاس الإنجليزي)، ديفوك أوريغي (ليفربول الإنجليزي)، كريستيان بينتيكي (كريستال بالاس الإنجليزي).