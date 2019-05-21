مارتن لاسارتي يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي تتوجه، مساء اليوم، إلى الإسكندرية للمبيت بأحد الفنادق، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها مساء غدٍ على استاد الجيش ببرج العرب، والمؤجلة من الأسبوع الـ18 في بطولة الدوري العام.
وضمت القائمة 21 لاعباً هم:
شريف إكرامي، وحسام عاشور، ومروان محسن، ومحمد هاني، ومحمد الشناوي، وأحمد فتحي، وأيمن أشرف، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وناصر ماهر، وجونيور أجايي، ووليد سليمان، وصالح جمعة، وعلي معلول، وعمرو السولية، ورمضان صبحي، وحسين الشحات، وهشام محمد، ووليد أزارو، ومصطفي شوبير، وجيرالدو.
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