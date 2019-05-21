بيتر تشيك يتولى منصب مدير الكرة بتشيلسي

ذكرت شبكة سكاي سبورتس البريطانية، أن حارس مرمى آرسنال الإنجليزي، التشيكي بيتر تشيك، سيتولى منصب مدير الكرة بناديه السابق تشيلسي، وذلك بعد نهاية الموسم الجاري.
كان الحارس التشيكي أعلن في وقت سابق اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الجاري، لينهي مسيرة كروية طويلة دامت لأكثر من 18 عاماً لعب خلالها لأندية سلافيا براغ التشيكي، رين الفرنسي، تشيلسي، وآرسنال، في الدوري الإنجليزي.
وظل تشيلسي دون مدير كرة منذ استقالة مايكل إيمينالو في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2017، حيث تولت الروسية ماريناغرانوفيسكايا معظم المهام الإدارية في النادي بعد رحيله.
ولم تكشف الشبكة البريطانية عن المهام التي سيكلف بها الحارس التشيكي في تشيلسي، لكنها ذكرت أنه سيكون له دور في سد الفجوة بين مجلس الإدارة ومدير النادي.
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