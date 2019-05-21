علق محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على قرار استبعاده من قائمة المنتخب المصري بقرار من المكسيكي اجيري المدير الفني للفراعنة ونشر كهربا فيديو على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وهو يشارك مع المنتخب في إحدى المباريات ويحرز هدف في الوقت الذي حرص كهربا على دعم ومساندة اللاعبين الذين تم اختيارهم ونشر أيضا على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة للاعبى المنتخب معلقا عليها: “ربنا معاكم يا رجالة”

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من كهربا بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر بأمم إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.