تدريبات خاصة لرباعي حراسة مرمى الأهلي

خاض محمد الشناوي، وشريف إكرامي، ومصطفى شوبير، وأحمد طارق، حرّاس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات منفردة تحت إشراف طارق سليمان، مدرب الحراس، والذي حرص على تجهيز الرباعي قبل إعلان قائمة الفريق لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها مساء غدٍ.

واشتمل مران الحراس على جانب بدني خفيف، تَلَتْهُ فقرةٌ عن كيفية التصدي للتصويبات من مختلف الزوايا، سواء خارج أو داخل منطقة الجزاء، وتصويب الأخطاء أولًا بأول وإعطاء التوجيهات اللازمة.

هذا، ومن المنتظر أن يعلن الأوروجوياني، مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق، القائمة التي تتوجه إلى الإسكندرية، عقب نهاية المران، للمبيت بأحد الفنادق، استعدادًا لمباراة الإسماعيلي.