سبورتنج يفوز على الجزيرة بكأس مصر لكرة اليد

فاز فريق سبورتنج لكرة اليد على نظيره الجزيرة بنتيجة 26 - 25، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم، ضمن بطولة كأس مصر. التي أقيمت مساء اليوم، ضمن بطولة كأس مصر. وبذلك حصل سبورتنج على المركز الثالث، فيما حصل الجزيرة على المركز الرابع في بطولة كأس مصر لكرة اليد للرجال هذا الموسم.



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