مستثمر إماراتي يقترب من شراء أحد أندية الدوري

دخلت شركة إماراتية في مفاوضات جادة لشراء أحد أندية الدوري الممتاز في الفترة القادمة. وعلمت "بوابة الوفد" أن شركة إماراتية تضم مجموعة من المستثمرين على رأسهم الدكتور عصام الفهيم وفهد المرعبي بدأت مفاوضات بالفعل لشراء أحد الأندية التي ستلعب بالدوري في الموسم الجديد. الدكتور عصام الفهيم وفهد المرعبي بدأت مفاوضات بالفعل لشراء أحد الأندية التي ستلعب بالدوري في الموسم الجديد. وقال عصام الفهيم إن الفريق القانوني يعمل حاليا مع جميع الأطراف لإنهاء التفاصيل التعاقدية. وشدد الدكتور فهد المرعبي، أنه لا يسعى إلى الظهور الإعلامي، بل الدخول في الاستثمار الرياضي، رافضا الإدلاء بأي تفاصيل إضافية قبل إنهاء الصفقة.

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