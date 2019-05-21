لاسارتي يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي تتوجه، مساء اليوم، إلى الإسكندرية للمبيت بأحد الفنادق، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها مساء غدٍعلى استاد الجيش ببرج العرب، والمؤجلة من الأسبوع الـ18 في بطولة الدوري العام.
وضمت القائمة 21 لاعبا هم: شريف إكرامي، وحسام
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