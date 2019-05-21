كريم طارق يضع طلائع الجيش في المقدمة امام الاتحاد السكندري

نجح فريق طلائع الجيش في التقدم بهدف في الشوط الاول على الاتحاد السكندري بملعب جهاز بملعب جهاز الرياضة لعسكري. سجل هدف الطلائع كريم طارق في الدقيقة 22 ويحتل الطلائع المركز الثامن برصيد 37 نقطة والاتحاد الثاني عشر برصيد 36 نقطة.

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