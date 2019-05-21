شيحة: نسبة التطوير ورفع كفاءة استاد الإسماعيلية وصلت إلى 90 % ونسعي أن نكون الأفضل

أكد محمد شيحة، رئيس مجموعة الإسماعيلية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2019، ان نسبة التطوير ورفع كفاءة استاد الإسماعيلية وصلت إلى 90 % ، مؤكدا أن المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، تفقد استاد الإسماعيلية أمس ، وأشاد بمعدلات التطوير ورفع الكفاءة، مشيرًا إلى أن العمل داخل استاد الإسماعيلى يجرى على قدم وساق،

وأصبح الاستاد جاهز لاستضافة المجموعة السادسة من البطولة الأكبر فى أفريقيا.

مؤكدا أن مجموعة الإسماعيلية تسعى إلى أن تصبح الأفضل فى المجموعات الستة للبطولة، مشيرًا إلى أن المحافظة أصبحت جاهزة تمامًا بعد رفع كفاءة وتطوير الطرق والمحاور المرورية، بالإضافة إلى فنادق الإقامة وملاعب التدريب الخاصة بالمنتخبات

المشاركة. وتستضيف مصر النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة في التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث. وتستضيف محافظة الإسماعيلية المجموعة السادسة التي تضم منتخبات "الكاميرون وغانا وبنين وغينيا بيساو"، على ملعب استاد الإسماعيلية الرياضى.