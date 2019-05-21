وادي دجله يتقدم على حرس الحدود بهدف في الشوط الأول

تقدم فريق وادى دجلة على حرس الحدود بهدف في الشوط الأول من إلقاء المقام بستاد المقاولون ضمن الجولة 33 للدوري الممتاز. بستاد المقاولون ضمن الجولة 33 للدوري الممتاز. سجل الهدف محمد هلال بضربة رأس رائعة في بداية الشوط. المعروف أن دجلة في المركز العاشر برصيد 36 نقطة والحدود الـ14 برصيد 35 نقطة.

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