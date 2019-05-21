المصري يتعادل إيجابيًا مع الإنتاج الحربي في الشوط الأول

انتهي الشوط الاول بين فريق المصري البورسعيد امام نظيره الانتاج الحربي بهدفين لكل منهم في في المواجهة التي تجمع بين الفريقين علي استاد الجيش بالسويس .

ضمن منافسات الاسبوع الـ33من الدوري الممتاز نجح المصري في التقدم في الدقيقة السابعه عن طريق تمريرة من فريد شوقي من منتصف الملعب وصلت إلى حسين رجب على حدود منطقة الجزاء الذي

سدد كرة قوية بيسراه مرت على يسار حارس المرمى وسكنت أعلى يسار الشباك.

واستمرت سيطرة المصري علي الشوط واستطاع ان يعزز تقدمه بتسجل الهدف الثاني في الدقيقة 15 عن طريق ركنية لفريق المصري من الجهة اليمنى حولها محمود وادي برأسية قوية رائعة من على حدود منطقة الست

ياردات مرت على يسار حارس المرمى وسكنت الشباك.

وحاول الانتاج الحربي تبادل السيطرة حت استطاع ان يسجل هدف تقليص حيث احتساب الحكم لركلة جزاء لصالح الانتاج في الدقيقة 30نجح الانتاج في ان يسجلها عن طريق معاذ الحناوي بعد ان سددها قوية في أقصى يسار شباك احمد مسعود .

وفي الدقيقة 36استطاع الانتاج الحربي ان يتعادل عن طريق كريم لالا من بينية رائعة من محمد مسعد من منتصف الملعب وسط غفلة كبيرة من دفاع المصري