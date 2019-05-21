رسمياً.. جيريمي ماثيو يجدد عقده مع سبورتنغ لشبونة2020

اعلن نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي عن تمديد عقد اللاعب الفرنسي جيريمي ماثيو مع الفريق ليستمر حتي موسم 2020مع الفريق. مع الفريق ليستمر حتي موسم 2020مع الفريق. وكان اللاعب انضم الي صفوف الفريق في صيف 2017 في صفقة انتقال حر قاداما من نادي برشلونة الاسباني.

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