دخل المدرب الإيطالي ماريسيو ساري ضمن قائمة المرشحين لتولي منصب المدير الفني بنادي تشيلسي. أكدت شبكة سكاي سبورت أن الثنائي ماريسيو ساري مدرب تشيلسي وانزاجي مدرب لاتسيو مرشحين بقوة لتولي تدريب يوفنتوس في الموسم الجديد خلف للمدرب الإيطالي ماسيميليانو أليجري. وانزاجي مدرب لاتسيو مرشحين بقوة لتولي تدريب يوفنتوس في الموسم الجديد خلف للمدرب الإيطالي ماسيميليانو أليجري. وأشارت الصحيفة أن الإنتر انضم إلي قائمة المرشحين لتولي ساري مسئولية المدير الفني ليكون خلف المدرب لوتشيانو سباليتي. يذكر ان المدرب ماسيميليانو أليجري سوف يرحل عن يوفنتنوس بنهاية الموسم بعد قضاء مع البيانكونيري 5سنوات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ساري يدخل دائرة اهتمامات يوفنتوس لقيادة الفريق بعد رحيل اليجري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.