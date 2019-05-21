رياضة | طنطا ينجح في تجديد عقود قطاوي والشاذلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طنطا ينجح في تجديد عقود قطاوي والشاذلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي طنطا برئاسة فايز عريبي، في تجديد عقدي كلا من محمد الشاذلي، وأحمد قطاوي لاعبي الفريق، عقب المفاوضات التي خاضها علاء عكاشة مدير الكرة مع الثنائي، وذلك عقب حسم صعود الفريق للدوري الممتاز.

وسبق لطنطا بإعلان التعاقد مع 3 لاعبين وهم أحمد فهمي لاعب غزل المحلة، وجون مانجا لاعب النصر القاهري، ومحمود صلاح لاعب كفر الشيخ. وصرح مصدر مسئول داخل النادي للفجر الرياضي، بأن فايز عريبى رئيس نادى طنطا يجري عدة إتصالات مكثفة ببعض رؤساء أندية القمة بالدورى الممتاز لإنهاء بعض الصفقات التى طلبها أيمن المزين المدير الفنى للفريق. وأضاف بأن إدارة الكرة بالنادى تكثف من البحث عن اللاعبين الأفارقة المميزين ليكونوا إضافة للنادى فى مسيرته بالدورى. الممتاز

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