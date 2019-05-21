رياضة | حمدي فتحي يؤدي تدريبات بدنية خفيفة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حمدي فتحي يؤدي تدريبات بدنية خفيفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام حمدي فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء بعض التدريبات البدنية الخفيفة، وفقًا للبرنامج الذي أعدّه اليخاندرو خافيير، مخطط الأحمال، لتخفيف الحمل البدني على اللاعب.

وقام فتحي بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض التدريبات الخفيفة على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، في ختام الاستعدادات لمواجهة الإسماعيلي، غدًا، على استاد الجيش ببرج العرب ضمن مؤجلات الأسبوع الـ18 من بطولة الدوري.