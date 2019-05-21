رياضة | عاجل.. إصابة عنيفة لـ"دييجو كوستا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إصابة عنيفة لـ"دييجو كوستا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد، دييغو كوستا، لالتواء في الكاحل الأيسر، خلال المباراة الودية التي خاضها فريقه أمام بيتار الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ما اعتبره الشارع الرياضي وعدد كبير من المغردين بأنها أولى كوارث المواجهة مع الفريق الصهيوني، والذي يعد أيضاً ضربة لشعبية النادي الإسباني في الدول العربية.

وتعرض كوستا للإصابة في الدقيقة 23 إثر عرقلة من لاعب في الفريق المنافس، واضطر للخروج من المباراة في الدقيقة 28.

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وبعدها بوقت قصير أعلن أتلتيكو أن اللاعب تعرض لالتواء في الكاحل الأيسر، ولكن أن الأشعة التي خضع لها اللاعب أكدت سلامة العظم.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحوض أخرى فور العودة لمدريد للوقوف على درجة الإصابة.

وعاد كوستا للعب مع الفريق للمرة الأولى منذ السادس من أبريل الماضي عندما حصل على البطاقة الحمراء في مباراة برشلونة وتلقى عقوبة الإيقاف لثماني مباريات بسبب تجاهله للحكم خيسوس جيل مانزانز.