رياضة | أهم أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء.. الملكي يترك صفقته الكبري لبرشلونة وزيدان يحدد قائمة الراحلين والقادمين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء.. الملكي يترك صفقته الكبري لبرشلونة وزيدان يحدد قائمة الراحلين والقادمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الثلاثاء الموافق 21 مايو 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها اقتراب كريستيان إريكسن نجم توتنهام من الانضمام للملكي ومحاولات رالي مدريد للتعاقد مع مبابي نجم باريس سان جيرمان. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- ريال مدريد يتحرك رسميا لتحقيق حلم زيدان

كشفت تقارير اعلامية أن نادي ريال مدريد الإسباني، يتحرك لتحقيق حلم زين الدين زيدان خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال برنامج الشيرينتيجو الشهير في إسبانيا، إن ريال مدريد يتحرك لضم كيليان مبابي من باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لأنه حلم بالنسبة لزيدان، مدرب الفريق الملكي.

وتابع البرنامج إن خوسيه أنخيل سانشيز، المدير العام لريال مدريد سافر لفرنسا من أجل الاجتماع مع والد مبابي ووكيله في ذات الوقت للحديث عن انتقاله لصفوف الفريق الملكي.

ويرفض باريس سان جيرمان بيع مبابي الذي ضمه النادي منذ عامين من موناكو مقابل 180 مليون يورو وينتهي عقده في يونيو 2023.

- زيدان يكتب نهاية ثنائي ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد كتب نهاية ثنائي الفريق الملكي.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو إن ماركوس يورينتي وريجيلون لن يشاركا في ريال مدريد الموسم المقبل.

أضافت الصحيفة أن كلاهما لا يعول عليهما زيدان ويعتزم النادي أن يرحلا أو يتنقلان مع خيار إعادة الشراء.

- بوجبا يحدد شرطا وحيدا للانتقال إلى ريال مدريد

حدد الدولي الفرنسي بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد شرطا من أجل الانتقال لصفوف ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال موقع لو10 سبورت الفرنسي، إن بول بوجبا يريد أن يكون أعلى لاعب في ريال مدريد من حيث الراتب من أجل الانتقال لصفوف الفريق الملكي.

وتابع الموقع أن شرط بوجبا يعوق صفقة انتقاله لريال مدريد لأنه النادي الملكي يرفض منحه أعلى راتب في صفوف الفريق الملكي.

وأشار الموقع إلى أن ريال مدريد لا يريد حصول بوجبا على راتب أعلى من قائد الفريق الملكي، سيرجيو راموس في الفترة المقبلة.

ويحصل الويلزي جاريث بيل على 17 مليون يورو سنويا كأعلى لاعب في النادي الملكي بينما سيرجو راموس على 10 ملايين يورو ويتقاضى بوجبا مع مانشستر يونايتد 18 مليون يورو سنويا.

- تشيلسي يفاجئ ريال مدريد ويوافق على رحيل هازارد

كشفت تقارير صحفية إن نادي تشيلسي الإنجليزي، وافق على رحيل البلجيكي إيدين هازارد عن صفوف الفريق نحو ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال موقع سبورتس مول البريطاني، إن تشيلسي سوف يسمح برحيل هازارد عن صفوفه في الصيف لريال مدريد من أجل معادلة الأمور المالية والتماشي مع قوانين اللعب النظيف للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وتابع الموقع أن تشيلسي يريد 87 مليون جنيه إسترليني لبيع هازارد لريال مدريد لكن النادي الملكي يرغب في خفض المبلغ المطلوب من البلوز.

ويتبقى عاما في في عقد هازارد مع تشيلسي والبلجيكي توصل للاتفاق منذ أشهر مع ريال مدريد من أجل الرحيل عن البلوز في الصيف.

- نجم ريال مدريد يطيح بـ"إيسكو"

حسمت تقارير صحفية إسبانية، موقف إيسكو مع ريال مدريد في الفترة المقبلة بعد تمديد النادي عقد توني كروس يوم أمس حتى يونيو 2023.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، إن إيسكو اقترب من الرحيل عن ريال مدريد في الصيف بعدما مدد النادي عقد توني كروس أمس.

وتابعت الصحيفة أن استمرار توني كروس الذي ينال ثقة زين الدين زيدان يضع إيسكو على طريق الرحيل عن ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة إلى أن إيسكو سوف يجد صعوبة في اللعب في ريال مدريد بوجود كروس وفينسيسوس جونيور واقتراب النادي من ضم إيدين هازارد من تشيلسي.

- ريال مدريد يحسم مستقبل بنزيما

كشفت تقارير اعلامية أن نادي ريال مدريد حسم مصير مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما، بعد أن قدم موسما مميزا مع الفريق الملكي بالرغم من عدم تتويج فريقه بأي لقب.

ويخطط نادي ريال مدريد لمكافأة بنزيما في الفترة المقبلة بتمديد عقده الحالي الذي ينتهي في يونيو 2021 بعد مستواه المميز في الموسم المنصرم.

وبحسب ما نشره برنامج الشيرينتيجو الشهير في إسبانيا، فإن بنزيما سوف يمدد عقده مع ريال مدريد حتى يونيو 2022.

يشار إلى أن زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد يعتمد بشكل أساسي على كريم بنزيما كواحد من الركائز الأساسية في تشكيلة المرينجي.

- ريال مدريد يكشف موعد الإعلان عن صفقة نجم توتنهام

بات نادي ريال مدريد الإسباني قريبا من ضم الدنماركي كريستيان إيركسن، لاعب توتنهام الإنجليزي، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال برنامج الشرينتيجو، إن ريال مدريد سوف يعلن عن ضم إيركسن من توتنهام بعد نهائي دوري أبطال أوروبا في الأول من يونيو المقبل بين السبيرز وليفربول في ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وكانت الصحافة الإسبانية ذكرت في الفترة الماضية أن ريال مدريد توصل لإتفاق مع إيركسن لانتقال لصفوف الفريق مقابل أكثر من 4.5 مليون يورو سنويا.

- زيدان يثير الشكوك حول مستقبل نجم ريال مدريد

أثار الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، حول مستقبل الويلزي جاريث بيل لاعب الفريق، ولم يحدد موقفه النهائي سواء برحيله أو بقاءه.

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وقال زيدان في تصريحات لصحيفة "صن" عن بقاء بيل أو رحيله، إنه لا يعلم ماذا سوف يحدث حقيقة، فهو يعتمد على لاعبين آخرين فى الفترة الأخيرة، وهذا كان واضحًا".

وارتبط اسم بيل بالرحيل عن صفوف النادى الملكى بعد موسم كارثى قضاه مع ريال مدريد، وفقدان مكانه الأساسى فى صفوف النادى الملكى.

- إريكسن يقترب من الملكي

ذكرت وسائل إعلام إسبانية بأن ريال مدريد يستعد للدخول بقوة في سوق الإنتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق إستعداداً للمنافسة الموسم المقبل على البطولات.

وأفاد الإعلامي جايمي استراين عبر البرنامج التشيرنجيتو الإسباني بأن كريستيان إيركسن نجم توتنهام سيكون لاعباً في ريال مدريد عقب نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن توتنهام يستعد لمواجهة ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا في الأول من الشهر المقبل في النهائي على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.

يذكر أن عقد إريكسن ينتهي توتنهام في 2020 ولم يجدد عقده حتى هذه اللحظة ويأمل الملكي في اتمام الصفقة بأقل من 100 مليون يورو مستغلاً اقتراب انتهاء عقد اللاعب مع ناديه.

- مبابي يثير الجدل حول وجهته المقبلة

أفادت تقارير صحفية فرنسية بأن الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان أثار الجدل حول مستقبله مع النادي وذلك عقب استلامه جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

وقال مبابي في تصريحات صحفية عقب استلامه جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي:" لقد تعلمت الكثير هنا وربما حان الوقت لتحمل المزيد من المسئوليات ربما يكون ذلك في باريس أو ربما في أي مكان آخر بمشروع جديد".

وأكد موقع le10sport الفرنسي بأن ريال مدريد يراقب تطورات مستقبل مبابي بعد تصريحاته الأخيرة، حيث أن الملكي لايزال يحلم بالتوقيع مع اللاعب ذو الـ20 عاماً

وكشف المصدر بأن ريال مدريد سيحاول التوقيع مع مبابي في الفترة المقبلة على أن يبدأ مفاوضاته مع PSG بمبلغ يصل إلى 280 مليون يورو في صفقة قد تكون الأغلى في التاريخ.

مفاجأة.. ريال مدريد يتراجع عن كبري صفقاته

كشفت تقارير إسبانية، عن موقف ريال مدريد تجاه حسم صفقة انتقال لوكا يوفيتش مهاجم نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني وذلك في فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وقال مقدم برنامج "الشيرينجيتو" الاسباني، أن نادي ريال مدريد قال 'لا' للتوقيع مع يوفيتش لأن فرانكفورت يُريد 100 مليون يورو مقابل بيعه. ويسعى نادي ريال مدريد لضم عدد من الصفقات لبناء التشكيلة التي يحلم بها زين الدين زيدان للموسم المقبل، ويقترب الملكي من حسم صفقة إدين هازارد من تشيلسي. وارتبط اسم نادي ريال مدريد بالعديد من اللاعبين الذين يسعى لضمهم في الصيف لعل أبرزهم؛ كريستيان إريكسن نجم توتنهام وبول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد ونيمار لاعب باريس سان جيرمان.

رسميا.. نجم ريال مدريد يقرر البقاء بالموسم المقبل

أعلن الفرنسي رافائيل فاران، مدافع نادي ريال مدريد الاسباني، عن استمراره في صفوف النادي الملكي في الموسم المقبل وذلك بعد شائعات رحيله. وقال فاران، في تصريحاته عبر صحيفة الماركا الإسبانية، مساء اليوم الثلاثاء: "سأستمر في ريال مدريد الموسم المقبل". وتحدث فاران عن الأسبوع المشؤوم ضد أياكس وبرشلونة ويعترف بأن الجميع لم يكونوا في أفضل حالاتهم: "لقد قاتلنا وحاولنا جاهدين، لا يمكننا إلقاء اللوم على أي شخص، لكن يجب علينا الاحتراف بأننا لم نعرف كيف نتصرف في اللحظات الصعبة". وتابع حديثه: "لم أكن في أفضل مستوياتي، ولكني في العام القادم سأكون أفضل، وعلينا أن نتطور وزيدان واضح بشأنه هذا الأمر، وعلينا إعادة بناء هذا الفريق، وعلينا تغيير الكثير من الأشياء".

قائمة الراحلين والوافدين لريال مدريد في سوق الانتقالات