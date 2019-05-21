رياضة | فقرة للكرات العرضية بمران الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فقرة للكرات العرضية بمران الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خصص مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال المران الجماعي للفريق مساء اليوم، الثلاثاء، فقرة مطوّلة للتدريب على الكرات العرضية، مع تنفيذ بعض الجمل الفنية، وذلك في ختام استعدادات الفريق لمواجهة الإسماعيلي التي تقام مساء غدٍ الأربعاء، على إستاد الجيش ببرج العرب، والمؤجلة من الأسبوع الـ18 في بطولة الدوري العام.

وقام لاسارتي بتقسيم اللاعبين إلى مجموعات، وأولى اهتمامًا بالجانب التكتيكي في ختام استعدادات الفريق لمواجهة الإسماعيلي.

ومن المنتظر عقب المران الجماعي أن يعلن لاسارتي قائمة الفريق التي تتوجه إلى الإسكندرية للمبيت بها، قبل التوجه، غدًا، إلى إستاد الجيش ببرج العرب حيث تقام المباراة.