رياضة | بيتر تشيك يعود إلى تشيلسي بعد الاعتزال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيتر تشيك يعود إلى تشيلسي بعد الاعتزال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت شبكة سكاي سبورتس البريطانية، أن حارس مرمى آرسنال الإنجليزي، التشيكي بيتر تشيك، سيتولى منصب مدير الكرة بناديه السابق تشيلسي، وذلك بعد نهاية الموسم الجاري.

كان الحارس التشيكي أعلن في وقت سابق اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الجاري، لينهي مسيرة كروية طويلة دامت لأكثر من 18 عاماً لعب خلالها لأندية سلافيا براج التشيكي، رين الفرنسي، تشيلسي، وآرسنال، في الدوري الإنجليزي.

وظل تشيلسي دون مدير كرة منذ استقالة مايكل إيمينالو في نوفمبر من عام 2017، حيث تولت الروسية ماريناغرانوفيسكايا معظم المهام الإدارية في النادي بعد رحيله.

ولم تكشف الشبكة البريطانية عن المهام التي سيكلف بها الحارس التشيكي في تشيلسي، لكنها ذكرت أنه سيكون له دور في سد الفجوة بين مجلس الإدارة ومدير النادي.