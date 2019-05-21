انت الان تتابع تفاصيل خبر مان يونايتد يتأهب لإبرام أغلى صفقة في تاريخ إنجلترا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 21 مايو 2019 10:54 مساءً - يتأهب نادي مانشستر يونايتد لإبرام أغلى صفقة في تاريخ سوق الانتقالات الإنجليزية على الإطلاق، في مسعى منه للعودة بقوة إلى الساحة المحلية، بعد موسم عانى خلاله طويلاً.

وفي هذا الإطار، ذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن مانشستر يونايتد أبدى استعداده الكامل لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد نجم بنفيكا البرتغالي جواو فيليكس، من أجل جلبه إلى ملعب "أولد ترافورد".

وأضافت الصحيفة البريطانية أن قيمة الشرط الجزائي في عقد فيليكس، صاحب الـ19 ربيعاً، تُقدر بـ105 ملايين جنيه استرليني؛ أي ما يُعادل نحو 134 مليون دولار أمريكي، وذلك لإتمام الصفقة بنجاح.

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ويملك مانشستر يونايتد الرقم القياسي الخاص بالصفقة الأغلى في تاريخ الكرة الإنجليزية؛ بعدما دفع صيف عام 2016، 89 مليون باوند (113.5 مليون دولار)، مقابل استعادة نجمه الفرنسي بول بوغبا من صفوف يوفنتوس الإيطالي.

وأشارت إلى أن المدرب النرويجي لـ"الشياطين الحُمر"، أولي غونار سولسكاير، يتطلع لترتيب صفوف الفريق؛ أملاً في المنافسة بقوة على الألقاب المحلية، والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ويُعد جواو فيليكس أحد أبرز المواهب الكروية الصاعدة بقوة في ملاعب القارة العجوز، كما أنه يحظى باهتمام أكثر من نادٍ من كبار أوروبا، على غرار يوفنتوس وبايرن ميونيخ وبرشلونة ومانشستر سيتي.

تجدر الإشارة إلى أن مانشستر يونايتد أنهى موسمه في الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز السادس، ليكتفي بالمشاركة في النسخة المقبلة من الدوري الأوروبي، البطولة الثانية في الاتحاد الأوروبي للعبة (يوروبا ليغ).