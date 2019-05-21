انت الان تتابع إبراهيم فايق عن قائمة المنتخب: ظلم كبير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٥ م

عبدالله جمعة Advertisements

علق إبراهيم فايق، مُقدم برنامج "نمبر وان" الذي يُعرض عبر شبكة تليفزيون "النهار"، على قائمة المنتخب الوطني التي أعلن عنها منذ ساعات قليلة المكسيكي خافير أجيري، حيث نشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بكل أمانة عدم انضمام عبدالله جمعة وعواد ظلم كبير لا جدال فيه، ظلم يصل إلى حد القهر، وغياب السولية وخبرات فتحي غريب، وغياب كهربا ورمضان أغرب، قائمة المنتخب مش عادلة، اللهم الحسنة الوحيدة استدعاء أحمد علي ووليد سليمان وعبدالله السعيد".

وأضاف فايق في تغريدة أخرى: "فاضل بين أي لعيب زي ما إنت عايز، بس هفضل مقتنع إن قائمة كأس الأمم حرمت مصر من لعيب مهم جدا، عنده مجهود كبير دفاعا وهجوما، قدرات بدنية مميزة لعيب سريع وتكتيكي اسمه عبدالله جمعة، ده ظلم بين وهتك واضح لأي مفهوم من مفاهيم العدل، عبدالله يلعب على أي باك ليفت في مصر". واختار خافيير