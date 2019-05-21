انت الان تتابع مجاملات وتمرد.. أبرز ملامح قائمة المنتخب في كان 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

حالة من الذهول أصابت الجماهير المصرية مع إعلان قائمة المنتخب استعدادًا لأمم إفريقيا، لاعبون تم اختيارهم مجاملة لأنديتهم، بينما تم تجاهل لاعبين آخرين لا يختلف عليهم أحد

٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:١٥ م

جهاز المنتخب الوطني

أكثر من صدمة شهدتها قائمة المنتخب الوطني التي أعلنها إيهاب لهيطة مدير المنتخب للدخول في معسكر مغلق في برج العرب يوم 6 يونيو المقبل لأداء وديتي تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو، استعدادًا لخوض منافسات بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجاري. أبرز الصدمات تمثلت في ظهور بعض الوجوه والعناصر التي آثارت جدلا واسعًا وتم اتهام الجهاز الفني المعاون لأجيري باختيارهم لمجاملة أشخاص بعينهم أو بعض الأندية، خاصة أن اختيارهم لم يكن منطقيًا على الإطلاق في هذه المرحلة.

تراجع جاءت اختيارات قائمة المنتخب لتحمل تغييرات كبيرة في الإستراتيجية التي خرج علينا بها أجيري ومعاونه هاني رمزي، حيث أكدا أنهما يضعان في حساباتهما بناء منتخب وطني جديد قادر على التأهل إلى نهائيات مونديال 2022 في قطر. وبناء على الشعار الذي رفعه هاني رمزي انضم عدد من اللاعبين وتم استبعاد عدد آخر بهدف