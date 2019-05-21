انت الان تتابع أحمد علي يزين قائمة المنتخب الوطني بعد غياب 8 سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد فرج ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٢٨ م

أحمد علي

بعد طول انتظار وبعد تألق لافت للأنظار، جاء أحمد علي مهاجم فريق المقاولون العرب وهداف الدورى المصرى الممتاز برصديد 18 هدفا ضمن قائمة المنتخب الوطنى التى اختارها المدرب المكسيكى خافيير أجيرى وضمت 25 لاعبا لمعسكر الفريق في برج العرب يوم 6 يونيو المقبل لأداء مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو في استاد برج العرب، استعدادًا لخوض بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجاري، شارك علي في 7 مباريات دولية فقط طوال مسيرته، سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفين.

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ويقدم صاحب الـ33 عاما، أفضل مواسمه الكروية هذا العام مع ذئاب الجبل، واستطاع أن يفرض نفسه وبقوة على الساحة الرياضية المصرية، بعدما نجح فى تصدر قائمة هدافى الدورى العام برصيد 18 هدفًا، ما أجبر أجيرى على اختياره ضمن صفوف المنتخب الوطنى. وعاد مرة أخرى أحمد على مهاجم المقاولون على الصعيد الدولي، بعدما ابتعد