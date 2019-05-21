الان تتابع الشريان يوقع مع وليد الفراج لتقديم برنامج رياضي على “SBC” والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
وقعت إدارة قناة SBC ممثلة في الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون داود الشريان عقداً مع الإعلامي وليد الفراج، لتقديم برنامج رياضي بحلة جديدة حصريا على شاشة SBC بداية من الموسم الكروي المقبل.
وأبدى الفراج عن سعادته بتقديم برنامجه الجديد على قناة SBC، مؤكداً حرصه على التواجد في قنوات الوطن، وسعيه إلى إرضاء المشاهد السعودي من خلال تسخير كافة الجهود من تغطيات وتقنيات وجلب أبرز المحللين والنقاد الرياضيين للظهور بالشكل الذي يرضي كافة الشرائح.
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