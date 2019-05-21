الامارات | الوصل يخسر بالخمسة مجدداً من الزوراء في "أبطال آسيا"

شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل يخسر بالخمسة مجدداً من الزوراء في "أبطال آسيا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى الوصل خسارة كبيرة أمام الزوراء العراقي بخمسة أهداف مقابل هدف، في الجولة السادسة من مباريات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا، ليتذيل "الإمبراطور" المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما رفع الفريق العراقي رصيده إلى 8 نقاط.

ورغم أن "الإمبرطور" تقدم بهدف مبكر عن طريق حسن محمد الدقيقة الخامسة، ولكن الزوراء العراقي أحرز 3 أهداف في الشوط الأول عن طريق علاء عباس (22)، وأحمد فاضل (39) وعلاء عباس مجدداً (45).

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وفي الشوط الثاني أضاف أحرز أحمد جلال الهدف الرابع في الدقيقة 50، وأتبعه مهند عبدالرحيم بالهدف الخامس في الدقيقة 59، لتنتهي المباراة بفوز كبير للزوراء العراقي.