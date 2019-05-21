شكرا لقرائتكم خبر عن بالرغم من إستبعاده ..رمضان صبحي يدعم المنتخب الوطني قبل أمم أفريقيا 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

علق رمضان صبحي؛ لاعب الأهلي، على استبعاد الجهاز الفني لمنتخب مصر له من القائمة الأولية، التي ستدخل معسكر الإعداد لكأس أمم أفريقيا مصر 2019.

رمضان كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «كل التوفيق لمنتخبنا الوطني وكل الدعم للجهاز الفني واللاعبين في كأس الأمم الأفريقية».

كل التوفيق لمنتخبنا الوطني وكل الدعم للجهاز الفني واللاعبين في كأس الأمم الأفريقيه

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