شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ: ضم خماسي بيراميدز لمنتخب الفراعنة إنجاز كبير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

عبر المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز، عن سعادته بأنضمام هذا العدد من لاعبي بيراميدز لقوام المنتخب المصري وقائمته المختارة لخوض كأس الأمم الإفريقية، مصر 2019،

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وضم المنتخب الوطني 5 لاعبين من نادي بيراميدز، وهم الحارس أحمد الشناوي، والمدافعين أحمد أيمن منصور وعمر جابر، ولاعبي الوسط عبدالله السعيد ونبيل عماد دونجا، لبدء معسكر الإعداد لكأس الأمم والذي ينطلق يوم 6 يونيو المقبل.

أضاف آل الشيخ بأن انضمام خمسة لاعبين للمنتخب في كأس الأمم، في أول موسم للفريق هو إنجاز كبير وتأكيد على أن بيراميدز إضافة هائلة لكرة القدم المصرية، بما يمتلكه من نجوم وإدارة تسعى لتطوير الفريق بما يعود بالفائدة على الكرة المصرية

شدد آل الشيخ على أنه يتمنى التوفيق بشكل عام للمنتخب المصري في كأس الأمم، ويتمنى خصوصا النجاح للاعبي بيراميدز مع الفراعنة في البطولة وأن يثبتوا نجاحهم وأنهم ينتمون لمنظومة ناجحة، وأن يكون التوفيق في صالح مصر بالبطولة القارية.