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ليفربول يبدأ تدريباته في معسكر إسبانيا استعدادا لنهائي دوري الأبطال

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أحمد مجدي رجب 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

بدأ فريق ليفربول، الذي يخوض معسكره التدريبي في مدينة ماربيلا الإسبانية،اليوم الثلاثاء،التدريبيات بمنطقة كوستا ديل سول استعدادا لنهائي بطولة ، الذي يخوضه أمام توتنهام الإنجليزي أيضا في الأول من يونيوالمقبل على ملعب واندا ميتربوليتانو في مدريد.

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وكانت كتيبة المدرب الألماني يورجن كلوب، قد وصلت الاثنين إلى مدينة مالاجا، وانتقلت منها إلى منطقة كوست ديل سول، حيث حجزت فندقين وستمكث حتى يوم الأحد المقبل.

ووسط إجراءات أمنية مشددة، تتنقل بعثة «الريدز» بين فندقين في المنطقة، وسيجري الفريق الإنجليزي تدريباته على مدار أسبوع في المنشآت في ماربليا، حيث ستكون جميع الملاعب تحت خدمته.

وينظم كلوب جميع حصص التدريبية خلف الأبواب المغلقة، نظرا لأن الفريق الإنجليزي يبحث عن أكبر قدر من التركيز والخصوصية استعدادا لموقعة نهائي التشامبيونزليج أمام توتنهام.

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