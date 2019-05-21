شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلي يوافق على تشكيلات الأجهزة الفنية للموسم الرياضي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وافق مجلس ادارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على تشكيلات الأجهزة الفنية للنشاط الرياضي للموسم الرياضي الجديد 2019/2020، والتي جاءت بناءً على الترشيحات المقدمة من الكابتن رؤوف عبدالقادر، مدير النشاط الرياضي، بصفته المسؤول الأول عن إدارة الألعاب الأخرى.

وجاء تشكيل الأجهزة على النحو التالي:

الطائرة «رجال»:

ـ محمد مصيلحي مديراً فنياً.

ـ محمود فرج مديراً لقطاع الناشئين.

ـ محمد شعراوي مديراً للأكاديمية.

الطائرة «سيدات»:

ـ حمدي الصافي مديراً فنياً.

ـ نور عطية مديراً لقطاع الناشئات.

كرة السلة «رجال»:

ـ سيتم الإعلان عن اسم المدير الفني «تم الاتفاق معه بالفعل» بعد نهاية الموسم الرياضي.

ـ سيد مصطفى مديراً لقطاع الناشئين.

ـ طه الغنام مديراً للأكاديميات.

كرة السلة «سيدات»:

ـ على هاشم مديراً فنياً.

ـ سيد صابر مديراً لقطاع الناشئات.

كرة اليد «رجال»:

-عمر شوقي رئيساً للجهاز الفني.

ـ جاري إتمام التعاقد مع مدير فني أجنبي.

ـ تامر عادل مديراً لقطاع الناشئين.

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ـ عبدالرحيم القليوبي مديراً للأكاديميات.

كرة اليد «سيدات»:

ـ ياسر صلاح مديراً فنياً.

ـ د.هالة زكي مديراً لقطاع الناشئات.

ألعاب القوى:

ـ ياسر داؤود مديرًا فنيًا.

الجمباز:

ـ د.محمد فؤاد مديرا فنيا ومعه الخبير الأجنبي فيكتور أليكسيكوف.

تنس الطاولة:

ـ أشرف عبدالفتاح مديراً فنياً ومعه الخبير الأجنبي زانج شاولينج.

ـ فتحي عبده مديراً لقطاع الناشئين.

- عادل شومان مديراً لقطاع الناشئات.

الكاراتيه:

ـ د.مراد عاصم رئيساً لجهاز الكاراتيه.

ألعاب الماء:

ـ وائل عزت رئيساً لجهاز ألعاب الماء.

الاحتياجات الخاصة:

ـ العجمي سعيد المشرف العام على الاحتياجات الخاصة.

– مصطفى نوفل المشرف العام على الرياضة للجميع.

ووجه الكابتن رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، الشكر إلى كل أبناء النادي من المدربين والشخصيات التي لم يقع عليها الاختيار للتواجد في تشكيل الأجهزة الفنية والطبية والإدارية للموسم الجديد، مؤكدا أن ذلك لا يعني التقليل من أي منهم.

وأوضح عبدالقادر، في تصريحات اليوم الثلاثاء، أن كل أبناء النادي من الكوادر الرياضية المختلفة يعتبرون قامات كبيرة ونماذج يحتذى بها من حيث الالتزام والكفاءة، وأن اختيارات الأجهزة التي تم الإعلان عنها جاء في ضوء احتياجات المرحلة المقبلة، مشيرا إلى استمرار الجهود الكبيرة من أجل الاستعداد بشكل مميز، والمنافسة على كل الألقاب والبطولات في الموسم الجديد.

وشدد مدير عام النشاط الرياضي على اعتزاز النادي بكل أبنائه من مختلف الفرق الرياضية وثقته الكبيرة في قدراتهم، متمنيًا للجميع النجاح والتوفيق خلال الفترة المقبلة.