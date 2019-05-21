شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يعلق على عدم اختيار شقيقه في قائمة المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب علق صالح جمعة، صانع ألعاب النادي الأهلي، على عدم اختيار شقيقه الأصغر عبدالله جمعه ظهير أيسر نادي الزمالك، ضمن قائمة المنتخب الوطني الأولية لخوض نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 المقررة في مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو. وكتب صالح جمعة «تويتة» على حسابه الشخصي بموقع التدوينات «تويتر»: «فين عبدالله جمعة !!». وأعلن المدير الفني خافيير أجيري عن قائمة المنتخب الأولية وجاءت كالتالي: Advertisements حراسة المرمى: محمد الشناوي/ محمود عبدالرحيم جنش/ أحمد الشناوي/ محمد أبوجبل. خط الدفاع: أيمن أشرف/ محمود حمدي الونش/ محمود علاء/ عمر جابر/ أحمد أيمن منصور/ أحمد أبوالفتوح/ أحمد المحمدي/ أحمد حجازي/ على غزال/ باهر المحمدي. خط الوسط: طارق حامد/ عبدالله السعيد/ نبيل عماد/ محمد النني/ محمود حسن تريزيجيه. خط الهجوم: مروان محسن/ أحمد على/ محمد صلاح/ أحمد حسن كوكا/ عمرو وردة.

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