شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو يهاجم أجيري وجهازه بعد إعلان القائمة الأولية للمنتخب الوطني لكأس أمم 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

هاجم أحمد حسام «ميدو» مهاجم المنتخب الوطني السابق، المدير الفني للمنتخب الوطني المكسيكي خافيير أجيري، وجهازه المعاون، بعد إعلان القائمة الأولية للمنتخب المشاركة في كأس أمم أفريقيا 2019 والمقامة في مصر شهر يونيو المقبل.

وأختار أجيري 25 لاعباً، على أن يبدأ المنتخب معسكره انطلاقاً من يوم 6 يونيو 2019 في برج العرب بمدينة الإسكندرية، علماً بأن منتخب مصر سوف يلتقي ودياً مع كلاً من منتخبي تنزانيا وغينيا قبل بداية مشواره في مسابقة كأس الأمم الأفريقية.

وكتب أحمد حسام ميدو على حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» :«ما فعله اجيري وجهازه هو كارثه بكل المقاييس بعد استبعاد عبدالله جمعه وكهربا ويوسف اوباما من قائمه المنتخب قبل مباراة مصيريه في نهائي الكونفدراليه.. حد يقولي مين يقدر يعالج اللاعيبه دي نفسيا قبل نهائي مصيري زي دا.. وغير الظلم المتعمد الذي تعرض له محمد عواد بعد اداء عظيم طوال الموسم.. اشعر بجميع اللاعبين الذي تم استبعادهم لأنني شعرت بنفس شعورهم في ٢٠٠٨ و٢٠١٠.. يجب محاسبه الجهاز الفني.

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وجاءت القائمة كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي / محمود عبدالرحيم جنش / أحمد الشناوي / محمد أبوجبل.

خط الدفاع: أيمن أشرف / محمود حمدي الونش / محمود علاء / عمر جابر / أحمد أيمن منصور / أحمد أبوالفتوح / أحمد المحمدي / أحمد حجازي / على غزال / باهر المحمدي.

خط الوسط: طارق حامد / عبدالله السعيد / نبيل عماد / محمد النني / محمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: مروان محسن / أحمد على / محمد صلاح / أحمد حسن كوكا / عمرو وردة.