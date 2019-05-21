الصربي بتروفيتش مرشحًا لقيادة منتخب لبنان

بات المدرب الصربي فلاديمير بتروفيتش، أبرز المرشحين لتولي قيادة منتخب لبنان خلفًا للمونتينجري ميودراج رادولوفيتش، بحسب ما أكدت مصادر ل.
وقالت المصادر، إنَّ المدرب الصربي، الذي سبق له قيادة منتخبات العراق، واليمن، والصين، وصربيا، وفريق ريد ساترز بلجراد، بات قريبًا من تولي تدريب منتخب لبنان.
ومن المنتظر أن تعقد اللجنة التنفيذية اجتماعًا في الساعات المقبلة لبت مصير المدرب واتخاذ القرار النهائي حيث أكدت المصادر أن بتروفيتش يناسب لبنان كثيرًا حيث يعرف المنتخبات العربية بالإضافة لقيمة عقده التي تناسب اتحاد اللعبة.
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